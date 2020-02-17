Разумков начал неделю Рады с нагоняя нардепам

Неделя будет не простой, говорит спикер. Фото: УНІАН

На этой неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли. В то же время народные депутаты занимаются в сессионном зале частными делами, а не работой.

Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Непростая неделя. Есть законопроекты, которые перешли с прошлой пленарной недели. Это, в первую очередь, законопроект о рынке земли.

Надеюсь, работа Верховной Рады будет более слаженной, с большим уважением друг к другу. И, в первую очередь, к тем, кто нас с вами сюда делегировал.

Ко мне как к председателю Верховной Рады (обращаются. - Gazeta.ua), и вы об этом тоже слышите. Людям непонятно поведение народных депутатов в зале. И то, что народные депутаты достаточно часто занимаются собственными делами: то в телефонах, то еще в чем-то.

Подошла учительница и говорит: "Я так же, как и вы, хожу на работу. У меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше". Мне трудно ответить на этот вопрос", - сказал Разумков.

Спикер также сообщил, что в пятницу парламент заслушает министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Также Верховная Рада рассмотрит отчет правительства.

"Поступил отчет правительства. В ближайшее время он появится на сайте Верховной Рады", - сказал Разумков.

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Верховная Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Рассмотрение законопроекта может занять 3-5 пленарных недель.