Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки

"Разумкова как конкурента Зеленского хотят убрать. Но сейчас вопрос не будут поднимать", говорит Бобыренко. Фото: УНИАН

Офис президента Владимира Зеленского готовит изменения в Кабмине, чтобы создать дымовую завесу для общества. Но премьера Дениса Шмыгаля пока не тронут, потому что он лоялен к главе государства. Не готовы на Банковой и подвинуть спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Разумкова как конкурента Зеленского хотят убрать. Но сейчас вопрос не будут поднимать, потому что могут потерять большинство в парламенте. Разумков и Зеленский в режиме взаимозависимости. Как змея, плывущая на черепахе в океане. Если будет стабильные 226 голосов без спикера, Разумкова тут же снимут", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Министров будут менять. Нужно назначить лояльных к Зеленскому людей, чтобы не было собственных амбиций. Надо создать дымовую завесу переформатирования правительства. За Дениса Шмыгаля пока держатся. Он устраивает президента послушанием. Озвучивает все из Офиса президента. Шмыгалем пожертвуют исключительно тогда, когда все будет плохо. Например, в связи с поднятием тарифов. Шмыгаль очень зависит от рейтинга Зеленского".

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Каждый из депутатов "Слуги народа" сейчас думает, попадет ли он в список на следующих выборах, комментирует политолог новый сезон в парламенте. "Верховная Рада работает в обычном режиме. Законопроекты наработаны. Те, которые принимали во втором чтении, прошли комитеты, через фракции. Было понятно, за что голосовать. Поэтому выносили те проекты, в которых были уверены, что будут иметь большинство. Преграды возможно будут в вопросе бюджета", – говорит Бобыренко.

Нынешняя Рада – несамостоятельный орган, говорит политолог. "Законы нарабатывают не правительство и депутаты, а Офис президента. Все правильные запятые расставляют именно в кабинете Ермака. Депутаты следят за линией партии", – говорит Бобыренко.

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