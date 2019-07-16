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вторник, 16 июля 2019 16:40

Разработчик "Приват24" получил должность в СБУ

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Разработчик &quot;Приват24&quot; получил должность в СБУ
Специалист в информационных технологиях Дмитрий Дубилет стал советником руководителя СБУ. Фото: Дмитрий Ларин, epravda.com.ua

Бывший ИТ-директор "Приватбанка" Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по диджитализации.

Нового советника руководитель СБУ представил на брифинге во вторник.

Дмитрий Дубилет родился в Днепре в семье банкира. Отец — бывший глава правления Приватбанка Александр Дубилет. Закончил факультет международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Учился в Лондонской школе бизнеса. Свой первый веб-сайт о футболе написал в 14 лет. В 19 запустил портал гражданской журналистики "Хай Вей".

Проработал в Приватбанке шесть лет. Прошел путь от маркетинг-директора до руководителя ИT-департамента. Является советником мэра Днепра Бориса Филатова. Параллельно занимается стартапом по созданию электронного банка.

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"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом. Корупция - это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству", - писал ранее Дмитрий Дубилет в Facebook.

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16
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