Экс-айтишник Приватбанка будет бороться с коррупцией

Бывшего директора по информационным технологиям Приватбанка, соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине.
Об этом Дубилет написал на странице в Facebook.
Он отметил, что участвует в проектах в качестве эксперта по информационным технологиям.
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По его словам, работа происходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов.
"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом.Корупция - это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству ", - написал Дубилет.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пожизненном заключении для государственных служащих за коррупцию.
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