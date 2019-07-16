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вторник, 16 июля 2019 13:31

Экс-айтишник Приватбанка будет бороться с коррупцией

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Экс-айтишник Приватбанка будет бороться с коррупцией
Дубилет присоединится к борьбе с коррупцией. Фото: biz.nv.ua

Бывшего директора по информационным технологиям Приватбанка, соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом Дубилет написал на странице в Facebook.

Он отметил, что участвует в проектах в качестве эксперта по информационным технологиям.

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По его словам, работа происходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом.Корупция - это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству ", - написал Дубилет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пожизненном заключении для государственных служащих за коррупцию.

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16
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