В Раде появился законопроект о пожизненном заключении за коррупцию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пожизненном заключении для государственных служащих за коррупцию.
Документ представлен нардепом из фракции "БПП" Игорем Побером.
Законопроект предусматривает пожизненное заключение за неправомерную выгоду в размере 500 и более необлагаемых минимумов граждан - от 8,5 тыс. грн, пишет телеканал "24"
Под действие проекта закона попадают:
президент;
премьер-министр и члены правительства, заместители министров;
члены Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания;
члены Нацкомиссии по вопросам регулирования сферы рынков финуслуг;
члены Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
председатель Госкомитета по вопросам теле- и радиовещания;
председатель Фонда государственного имущества Украины и его заместители;
члены ЦИК;
народные депутаты;
уполномоченный ВРУ по правам человека;
директор НАБУ;
генпрокурор и его заместители;
судьи Конституционного суда;
судьи Верховного суда;
судьи высших специализированных судов;
председатель НБУ и его заместители;
секретарь СНБО и его заместители;
постпред президента в АР Крым и его заместители;
советники и помощники президента;
все государственные служащие категории А;
должностные лица первой и второй категории в органах местного самоуправления.
В парламенте уже зарегистрированы законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении и ряд похожих авторства разных нардепов.
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