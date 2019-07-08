В Раде появился законопроект о пожизненном заключении за коррупцию

В парламенте написали закон о пожизненном заключении за коррупцию.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пожизненном заключении для государственных служащих за коррупцию.

Документ представлен нардепом из фракции "БПП" Игорем Побером.

Законопроект предусматривает пожизненное заключение за неправомерную выгоду в размере 500 и более необлагаемых минимумов граждан - от 8,5 тыс. грн, пишет телеканал "24"

Под действие проекта закона попадают:

президент;

премьер-министр и члены правительства, заместители министров;

члены Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания;

члены Нацкомиссии по вопросам регулирования сферы рынков финуслуг;

члены Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

председатель Госкомитета по вопросам теле- и радиовещания;

председатель Фонда государственного имущества Украины и его заместители;

члены ЦИК;

народные депутаты;

уполномоченный ВРУ по правам человека;

директор НАБУ;

генпрокурор и его заместители;

судьи Конституционного суда;

судьи Верховного суда;

судьи высших специализированных судов;

председатель НБУ и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

постпред президента в АР Крым и его заместители;

советники и помощники президента;

все государственные служащие категории А;

должностные лица первой и второй категории в органах местного самоуправления.

В парламенте уже зарегистрированы законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении и ряд похожих авторства разных нардепов.

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