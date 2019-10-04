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пятница, 04 октября 2019 03:16

Разговоры Зеленского с Путиным не будут обнародованы

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Разговоры Зеленского с Путиным не будут обнародованы
Зеленский не будет обнародовать разговоры с Путиным. Фото: РБК

Президент Владимир Зеленский не намерен отчитываться перед Верховной Радой о ходе переговоров с Кремлем.

Согласно статье 106 Конституции, президент является ключевым представителем страны на международной арене, а потому он должен отчитываться перед Радой по мере необходимости, которую он сам определяет, написал в Facebook депутат фракции "Слуга народа" и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

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"Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент", - объяснил Яременко.

Ранее была опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

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