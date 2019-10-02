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среда, 02 октября 2019 17:51

У Зеленского не могут найти стенограмму

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У Зеленского не могут найти стенограмму
Запрос будут рассматривать еще 20 дней. ФОТО: Укринформ

В Офисе президента Владимира Зеленского не смогли за 5 дней найти стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила Liga.net, которая посылала информационный запрос.

Срок рассмотрения продлили до 20 дней. "Закон об информации" позволяет продлевать срок рассмотрения, если запрос касается большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных.

Медиа просило предоставить стенограмму 23 сентября, то есть до ее обнародования Белым домом.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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