Рассказали о причине досрочного завершения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном

Почему Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры. Фото: Корреспондент

Переговоры между лидерами США Дональдом Трампом и Северной Кореи Ким Чен Ыном закончились досрочно из-за требования США закрыть урановый секретный завод под Пхеньяном.

Во время переговоров во Вьетнаме США заявили, что им стало известно о существовании завода по обогащению урана в городе Чхоллима, что в нескольких километрах от столицы Северной Кореи. Ким Чен Ын отверг требование США ликвидировать завод, после чего Трамп вылетел в США, сообщает The Sunday Times.

Информацию о месте расположения завода получили с помощью анализа спутниковых снимков.

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Во время второго дня саммита США-КНДР в Ханое стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.