Рассказали, как отбирали людей в партию "Голос"

Состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля. ФОТО: Новое Время

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что процесс отбора людей в избирательный список был очень быстрым.

"Процесс был очень быстрым. Это практически было 2,5 недели нон-стоп работы, 24/7. Процесс происходил следующим образом. Мы были открыты абсолютно для всех. Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов", - рассказала Клименко в интервью "Украинской правде".

Координацией списка занимался Ярослав Юрчишин, а координацией кандидатов на мажоритарные округа - Ярослав Железняк.

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"После того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые у нас были на сайте и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было 7 человек. И они большинством голосов принимали решение, включается ли человек в список", - объяснила глава партии.

Состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Александра Курдыдыка.