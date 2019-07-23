Рассекретили швейцарские счета Ефремова

Рассказали о счетах Ефремова. Фото: Радио Свобода

Швейцария обнародовала данные о средствах экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Деньги на его счет поступали с 2006 года. Счета контролируют сын Ефремова Игорь и его жена, пишет DW.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.

Эти деньги заблокированы с лета 2016 года. Сын Ефремова Игорь, его супруга и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, добиваясь того, чтобы счета разморозили. Они пытались убедить швейцарских судей, что дела против Ефремова-старшего - это "политическая расправа" и сравнивали его с опальным российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Но швейцарские судьи отказались размораживать счета. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-"регионала" Ефремова выпустили из-под стражи

Напомним, Александр Ефремов был задержан в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.