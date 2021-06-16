Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 513
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 270
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 441
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 648
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 576
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 819
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 981
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
7
7
7
12
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Видео
Все видео
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
В ОПЗЖ появился Кива-2
В ОПЗЖ появился Кива-2
Глава МИД обматерил Путина
Глава МИД обматерил Путина
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Интервью
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 513
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 207
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 180
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 10:42

Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение

  Комментировать
Раскол в &quot;Голосе&quot;: требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
10 депутатов фракции "Голос" заявляет о создании объединения "Справедливость". Фото: Алексей Гончаренко

Половина народных депутатов "Голоса" выражает недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Также инициируют исключение главы политсилы Киры Рудык.

10 депутатов фракции "Голос" заявляют о создании объединения "Справедливость". В это объединение вошли: Роман Лозинский, Андрій Шараськин, Юлія Клименко, Олександра Устинова, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко. О создании объединения заявила Александра Устинова с трибуны парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

"Мы обвиняем руководство партии в узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции.
Вчера, руководство партии и фракции пересекло красную линию и окончательно похоронили доверие избирателей к партии и фракции. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов", - сообщил Юрчишин.

Также добавил: "Кроме этого мы выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции. Также мы инициируем исключения из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющюю более 50% прогулов".

Накануне, пятеро народных депутатов "Голоса" проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве, сообщила депутат от этой политсилы Александра Устинова. "Только голосами группы Железняка и Рудик, а именно Романа Костенко, Ярослава Руцишина, Киры Рудик, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопроект 5554, 5554-1 о русском языке", написала депутат.

Железняк заявил, что "произошла досадная ошибка". На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект.

Народный депутат Ярослав Юрчишин прошлой неделе отмечал, что нынешнее руководство партии "Голос" может пойти на коалицию со "Слугой народа".

Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывала 20 депутатов.

7 июня Сергей Притула покинул "Голос".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 10017
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4464
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4419
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2565
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки Просмотров: 2529
Политика
"Криминальные авторитеты" из санкционного списка СНБО массово судятся с Зеленским
"Криминальные авторитеты" из санкционного списка СНБО массово судятся с Зеленским Просмотров: 180
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
 Просмотров: 513
Кто заменил Кулебу на посту детского омбудсмена
Кто заменил Кулебу на посту детского омбудсмена Просмотров: 306
В Кремле заявили, что никакого движения в предстоящей встрече между Путиным и Зеленским пока нет,
В Кремле заявили, что никакого движения в предстоящей встрече между Путиным и Зеленским пока нет, Просмотров: 135
Германия изменит свою позицию по "Северному потоку-2" после выборов - МИД
Германия изменит свою позицию по "Северному потоку-2" после выборов - МИД Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 7336
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть