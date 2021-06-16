Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение

10 депутатов фракции "Голос" заявляет о создании объединения "Справедливость". Фото: Алексей Гончаренко

Половина народных депутатов "Голоса" выражает недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Также инициируют исключение главы политсилы Киры Рудык.

10 депутатов фракции "Голос" заявляют о создании объединения "Справедливость". В это объединение вошли: Роман Лозинский, Андрій Шараськин, Юлія Клименко, Олександра Устинова, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко. О создании объединения заявила Александра Устинова с трибуны парламента.

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"Мы обвиняем руководство партии в узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции.

Вчера, руководство партии и фракции пересекло красную линию и окончательно похоронили доверие избирателей к партии и фракции. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов", - сообщил Юрчишин.

Также добавил: "Кроме этого мы выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции. Также мы инициируем исключения из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющюю более 50% прогулов".

Накануне, пятеро народных депутатов "Голоса" проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве, сообщила депутат от этой политсилы Александра Устинова. "Только голосами группы Железняка и Рудик, а именно Романа Костенко, Ярослава Руцишина, Киры Рудик, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопроект 5554, 5554-1 о русском языке", написала депутат. Железняк заявил, что "произошла досадная ошибка". На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект. Народный депутат Ярослав Юрчишин прошлой неделе отмечал, что нынешнее руководство партии "Голос" может пойти на коалицию со "Слугой народа". Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывала 20 депутатов. 7 июня Сергей Притула покинул "Голос".