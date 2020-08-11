"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто

Поджог авто Богдан назвал политическим решением. Фото: с официальной страницы в Facebook Андрея Богдана

Эксклава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что расценил поджог автомобиля Tesla как угрозу от власти.

Соответствующее заявление Богдан обнародовал на своей странице в Facebook.

Он не называл никаких фамилий или должностей, причастных к поджогу.



Однако Богдан отметил, что заказчик поджога имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах.







"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм: ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу: это вы сейчас хлопнули керосинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду", — написал Богдан.

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Возгорание авто Богдана произошло около 03:00 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником вспышки. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство обгорело.