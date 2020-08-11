На видео показали, как горела Tesla Богдана

Андрею Богдану подожгли Tesla. Фото: ОП

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что сегодня ночью сожгли его авто Tesla. Сейчас дело расследуют правоохранители.

Происшествие произошло на улице Юности в Днепровском районе Киева. Кроме Tesla, сгорели и припаркованные рядом Mazda и Honda, принадлежащих жителям соседнего дома, сообщают в столичной полиции.

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Сейчас идет следствие. Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.

Также, в сети появилось видео с камер наблюдения, на которых видно, как поджигали автомобили.

Возгорание авто Богдана произошло около 03:00 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником вспышки. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство обгорело.