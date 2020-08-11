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вторник, 11 августа 2020 10:33

В Киеве горела Tesla, в которой Зеленский снимал "видосики" - СМИ

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В Киеве горела Tesla, в которой Зеленский снимал &quot;видосики&quot; - СМИ
Андрей Богдан ездил на электрическом кроссовере Tesla Model X. Фото: facebook.com/zupynylosia

В Киеве горел автомобиль Tesla бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Возгорание произошло около 03:00 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут, рассказали OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах.

На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником вспышки. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство обгорело.

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Как известно, у бывшего главы Офиса президента действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, купленный еще в 2016 году. Ранее этот автомобиль стал известным, поскольку на нем ездил президент Владимир Зеленский. Брал для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

В Коцюбинском на Киевщине сгорели автомобили депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко и его соседа. ЧП произошло 5 февраля, около 05:40. В полиции подозревают поджог.

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Дата
11
августа

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