В Киеве горела Tesla, в которой Зеленский снимал "видосики" - СМИ

Андрей Богдан ездил на электрическом кроссовере Tesla Model X. Фото: facebook.com/zupynylosia

В Киеве горел автомобиль Tesla бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Возгорание произошло около 03:00 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут, рассказали OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах.

На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником вспышки. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство обгорело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Крещатике мужчина поджег машину

Как известно, у бывшего главы Офиса президента действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, купленный еще в 2016 году. Ранее этот автомобиль стал известным, поскольку на нем ездил президент Владимир Зеленский. Брал для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

В Коцюбинском на Киевщине сгорели автомобили депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко и его соседа. ЧП произошло 5 февраля, около 05:40. В полиции подозревают поджог.