Под Киевом сожгли авто депутата

Фото: facebook.com/Богдана Слюсаренко

В Коцюбинском на Киевщине сгорели автомобили депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко и его соседа. ЧП произошло 5 февраля, около 5:40.

В полиции подозревают поджог, сообщил Слюсаренко в Facebook и выложил соответствующие фото.

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"Не доброго утра. То, что осталось от моей и соседской машины. Ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль, потом огонь перекинулся на другой. По предварительным выводам полиции - умышленный поджог", - написал Слюсаренко.

Дело расследуют полицейские. Уже собрали все необходимые вещественные доказательства и образцы материалов, которые нужны для экспертиз. По их результатам будет установлена ​​причина возгорания, сообщили в отделе коммуникации.

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