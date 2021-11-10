"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса

Связанная с Кернесом и Тереховым компания получает 8,5 процента стоимости каждого билета в метро Харькова, говорит адвокат Игорь Черняк. Фото: Facebook Игоря Черняка

Новоизбранный мэр Харькова Игорь Терехов связан с продолжением традиций своего предшественника Геннадия Кернеса. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"За этот год я не увидел отхода от практик управления городом, против чего выступал. Не видим прозрачности в государственных закупках. Имеются завышенные цены, коррупционная составляющая. Нет системного решения проблем, адекватной позиции по ковиду", - отметил он.

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По его мнению, коррупция имеется во всех сферах.

"На входе – что не попадает в городской бюджет. На выходе – уходящий из городского бюджета, но не в пользу города, – говорит Черняк. – Есть много примеров. Начиная с поступлений от отчуждения коммунального имущества, аренды земли и кончая городскими парковками. Все это должно приносить средства. Приносит, но не городу. Например, в метрополитене есть автоматизированная система оплаты. Вводит ее аффилированная с Кернесом и Тереховым компания. А они получают 8,5 процента стоимости каждого билета. И будут получать еще много лет".

По словам Черняка, при Терехове городские власти перестали публиковать строительные сметы.

"Раньше могли увидеть, за сколько купили парковую лавку или цемент. Ноу-хау времен Терехова – ответственный за коммунальное строительство департамент просто перестал публиковать смету. В этом аспекте при Терехове стало хуже. За предшественника хотя бы могли отследить, где, кто и что ворует", - добавил он.

31 октября в Харькове прошли выборы городского головы. Вечером 1 ноября было названо имя нового мэра. Им стал Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов избирателей. Выиграл в первом туре.