Ранее упрекал Порошенко, теперь говорит о российском факторе - Зеленский сменил риторику о войне

 
Ексклюзивы
1/5
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 270
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 279
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4104
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 549
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1062
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 585
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
8
5
5
14
6
&quot;Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится&quot; - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
Янукович расколол Украину на &quot;три сорта&quot; - показали выставку черного пиара
Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Видео
Все видео
Украина - наследница Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
Украина - наследница Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Просмотров: 684
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1584
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1170
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 432
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 126
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
среда, 28 июля 2021 18:29

Ранее упрекал Порошенко, теперь говорит о российском факторе - Зеленский сменил риторику о войне

  Комментировать
Ранее упрекал Порошенко, теперь говорит о российском факторе - Зеленский сменил риторику о войне
Президент на передовой с воинами в Донецкой области, июнь. Фото: president.gov.ua

За два года риторика президента Владимира Зеленского касательно войны сильно изменилась.

Если во время предвыборной кампании он упрекал Петра Порошенко в том, что он не закончил АТО за две недели, то сейчас Зеленский признает, что не все в этом вопросе зависит от Украины, сообщает портал "Слово і діло".

В недавнем интервью литовскому изданию LRT президент заявил, что по-прежнему хочет быстро завершить войну, но это зависит от политической воли России.

2019 год

В предвыборной программе Зеленского только одно обещание, связанная с войной - ставить вопрос перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС относительно поддержки Украины в стремлении завершить войну. Он ее выполнил.

Министерство юстиции защищает интересы страны в Европейском суде по правам человека, чтобы привлечь Россию к ответственности. А в августе состоится первый саммит "Крымской платформы", на который пригласили мировых лидеров.

Также Зеленский говорил продолжать Минский и "нормандский" форматы переговоров. Сейчас N4 собирается только на уровне советников.

Зеленский обещал не подписывать закон об амнистии боевиков.

Главное обещание того периода - сделать все, чтобы закончить войну - все еще в процессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В годовщину "режима тишины" на Донбассе оккупанты били из минометов

В начале сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами. После него Зеленский пообещал продолжать возвращать украинских пленных из России. Но пока новых обменов не было.

В октябре Зеленский обещал изменить формат переговоров, если те, что есть, не позволят решить проблему. Говорил об имплементации "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе.

В декабре была встреча "нормандской четверки" в Париже - первая для Зеленского и первая за три года. После переговоров президент пообещал не допустить федерализации Украины и продлить на год закон об особом статусе Донбасса. Также сказал скорректировать текст Минских договоренностей. Текст пока не меняли, хотя недавно вице-премьер Алексей Резников заявил, что это стоило бы сделать.

Следующая встреча "нормандской четверки" должна была состояться в апреле 2020-го. Но этого не произошло. Новой даты саммита все еще нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формулу Штайнмайера" украинцы встретят кофе, теплой одеждой и хорошим настроением

2020

В марте появилось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которое возглавил Резников.

В октябре Зеленский в интервью ВВС пообещал, что временно оккупированные территории не получат автономный статус.

А в интервью украинским телеканалам пообещал ввести свободную экономическую зону в ОРДЛО после деоккупации.

2021

В видеообращении Зеленский предлагал Путину встретиться на Донбассе. Туда Путин приехать отказался, предложив Зеленскому приехать в Москву. Некоторое время обсуждался вариант встречи на нейтральной территории, но никакой конкретики нет.

В июне Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на референдум могут вынести вопрос о "стене" на Донбассе.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

На протяжении семи лет на Донбассе от рук оккупантов погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ранее упрекал Порошенко, теперь говорит о российском факторе - Зеленский сменил риторику о войне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8874
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 8568
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5589
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4518
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 2 Просмотров: 4221
Политика
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
8
 Просмотров: 27
Дело о "Межигорье": Януковичу и его сыну просят арест
Дело о "Межигорье": Януковичу и его сыну просят арест Просмотров: 117
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт 2 Просмотров: 531
Кулеба объяснил, почему Украина собирает для Литвы колючую проволоку
Кулеба объяснил, почему Украина собирает для Литвы колючую проволоку Просмотров: 360
Резников прокомментировал больничный Кравчука
Резников прокомментировал больничный Кравчука Просмотров: 666
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
2
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Голосов: 7854
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть