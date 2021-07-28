Ранее упрекал Порошенко, теперь говорит о российском факторе - Зеленский сменил риторику о войне

Президент на передовой с воинами в Донецкой области, июнь. Фото: president.gov.ua

За два года риторика президента Владимира Зеленского касательно войны сильно изменилась.

Если во время предвыборной кампании он упрекал Петра Порошенко в том, что он не закончил АТО за две недели, то сейчас Зеленский признает, что не все в этом вопросе зависит от Украины, сообщает портал "Слово і діло".

В недавнем интервью литовскому изданию LRT президент заявил, что по-прежнему хочет быстро завершить войну, но это зависит от политической воли России.

2019 год

В предвыборной программе Зеленского только одно обещание, связанная с войной - ставить вопрос перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС относительно поддержки Украины в стремлении завершить войну. Он ее выполнил.

Министерство юстиции защищает интересы страны в Европейском суде по правам человека, чтобы привлечь Россию к ответственности. А в августе состоится первый саммит "Крымской платформы", на который пригласили мировых лидеров.

Также Зеленский говорил продолжать Минский и "нормандский" форматы переговоров. Сейчас N4 собирается только на уровне советников.

Зеленский обещал не подписывать закон об амнистии боевиков.

Главное обещание того периода - сделать все, чтобы закончить войну - все еще в процессе.

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В начале сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами. После него Зеленский пообещал продолжать возвращать украинских пленных из России. Но пока новых обменов не было.

В октябре Зеленский обещал изменить формат переговоров, если те, что есть, не позволят решить проблему. Говорил об имплементации "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе.

В декабре была встреча "нормандской четверки" в Париже - первая для Зеленского и первая за три года. После переговоров президент пообещал не допустить федерализации Украины и продлить на год закон об особом статусе Донбасса. Также сказал скорректировать текст Минских договоренностей. Текст пока не меняли, хотя недавно вице-премьер Алексей Резников заявил, что это стоило бы сделать.

Следующая встреча "нормандской четверки" должна была состояться в апреле 2020-го. Но этого не произошло. Новой даты саммита все еще нет.

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2020

В марте появилось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которое возглавил Резников.

В октябре Зеленский в интервью ВВС пообещал, что временно оккупированные территории не получат автономный статус.

А в интервью украинским телеканалам пообещал ввести свободную экономическую зону в ОРДЛО после деоккупации.

2021

В видеообращении Зеленский предлагал Путину встретиться на Донбассе. Туда Путин приехать отказался, предложив Зеленскому приехать в Москву. Некоторое время обсуждался вариант встречи на нейтральной территории, но никакой конкретики нет.

В июне Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на референдум могут вынести вопрос о "стене" на Донбассе.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. На протяжении семи лет на Донбассе от рук оккупантов погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.