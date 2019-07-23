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вторник, 23 июля 2019 16:13

Раду откроет партия кума Путина

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Раду откроет партия кума Путина
Партия кума Путина откроет первое заседание вновь избранной Верховной Рады.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва откроет нардеп из партии "Опозиційна платформа - За життя" кума президента России Виктора Медведчука.

По Конституции первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат, сообщает движение "Чесно"

Такое право получит кандидат от партии "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), номер 12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе - ему 78 лет. По ст. 79 основного закона, перед открытием первой сессии ВРУ старший нардеп также зачитывает присягу.

Иоффе - давний соратник сопредседатели ОПЗЖ Юрия Бойко. Он был нардепом Верховной Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). За это время он успел побывать членом КПСС, "Трудова Україна" Сергея Тигипко, Республиканской партии Украины Бойко и Партии регионов. Сейчас Иоффе имеет партбилет ОПЗЖ.

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Центральная избирательная комиссия посчитала 96, 58% протоколов.

Первое место в рейтинге голосования занимает партия "Слуга народу" - 43,12%.

Также президентская политсила победила в большинстве одномандатных округов.

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