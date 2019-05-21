Раду хотят собрать на срочное заседание

Парламент хотят срочно собрать. Фото: УНІАН

Внеочередное заседание Верховной Рады надо провести завтра.

Об этом журналистам заявил советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

"Дата определяет председатель Верховной Рады. Мы будем предлагать провести ее завтра. Поскольку самый оптимальный срок публикации указа (о роспуске парламента. - Gazeta.ua), чтобы соблюсти все нормы Конституции, это период 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, завтра", - сказал он.

"Возможно, с публикацией (указа. - Gazeta.ua) надо будет потянуть пару дней, чтобы провести досрочно эту сессию. И результаты голосования подписать и опубликовать", - добавил Богдан.

Президент в указе о роспуске будет ссылаться на Конституцию - отсутствие коалиции.

Также советник Зеленского заявил, что указ о роспуске "не может основываться на решениях судов".

"Указ будет основываться исключительно на Конституции", - резюмировал Богдан.

Также он заявил: президент готов подписать закон об импичменте в первый день после того, как Верховная Рада его проголосует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предлагает отменить мажоритарку и снизить проходной барьер

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут состояться 21 или 28 июля. Об этом после встречи руководителей фракций с президентом Владимиром Зеленским сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.