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"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"

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&quot;Радикалы попрут бездумно на Донбасс&quot;, &quot;отравят ДНР&quot; - российским СМИ разослали &quot;темники&quot;
"Темники" разослали из администрации президента страны-агрессора. Фото: Getty Images

Кремль разослал всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ "темники" - распространять дезинформацию о "нападении Украины на Донбасс".

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Документ из администрации президента РФ Путина передали российские журналисты.

В "темниках" говорится следующее.

"В новостях и ток-шоу необходимо связать выступления Лаврова и Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель Генштаба ВС РФ) "Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались жесткой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".

Постоянно давать заявление Конашенкова относительно отвода войск России после учений. "Показывать погрузку техники, личного состава и, обязательно, их прибытие в пункты постоянной дислокации", - сказано.

Российским журналистам указали "сосредоточиться" на мессиджах:

"Мы достигли диалога с США и НАТО, мы "остудили" безумные головы в Киеве – в этом достигнуты серьезные результаты. Все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем", "Кстати, что там на счет санкций? За что они их будут против нас вводить?".

Также кремлевские пропагандисты написали о "радикалах", которые "попрут бездумно на Донбасс", а Россия "вынуждена будет защищать ЛДНР", потому что "обязана это делать".

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"Отдельная тема - истерика высоких государственных мужей и дам по поводу агрессии России. Салливан ("бомбардировка"), Трасс ("в любой момент"), Блумберг ("уже пять раз объявляли наступление") и так далее. Эвакуация посольств ("как там американцы во Львове, хорошо обосновались?"). На обострение ситуации работали не мы, а они", - говорится в "темниках".

Тем временем блогер Роман Шрайк пишет, что россиянам по телевизору "усиленно втюхивают, что Украина готовится напасть на ОРДЛО. Мол, созданы планы захвата за четыре дня, лидеров ДНР отравят".

"Вкупе со вчерашними обстрелами по всей линии соприкосновения это говорит о том, что нас провоцируют изо всех сил.

Чтобы мы ответили, а они объявили ответ той самой "украинской агрессии", которая якобы готовилась. А если не ответим, они сами могут устроить теракт (о чем говорилось еще месяц назад) и пойти "мстить" Украине", - сообщил блогер.

17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека, сообщил штаб Операции объединенных сил.

Вражеские обстрелы были совершены сознательно перед заседанием Совбеза ООН, заявил министр обороны Алексей Резников.

За прошлые сутки оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня.

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