Российский оккупант на Донбассе стрелял по селам из артиллерии и гранатометов

С начала пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
Российские оккупанты обстреляли обстреляли из артиллерии калибра 122 мм села Болотене в Луганской области и Новогнатовка в Донецкой области.
Из минометов и крупнокалиберных пулеметов дважды стреляли по селу Старогнатовка и из автоматических станковых гранатометов – по селу Чермалык, из минометов калибра 82 мм по поселку Шумы Донецкой области.
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За прошедшие сутки враг 60 раз нарушил режим прекращения огня.
Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, сообщили в штабе.
17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.
Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области.
В результате обстрела был повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
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