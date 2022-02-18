Российский оккупант на Донбассе стрелял по селам из артиллерии и гранатометов

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новогнатовка в Донецкой области.

С начала пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупанты обстреляли обстреляли из артиллерии калибра 122 мм села Болотене в Луганской области и Новогнатовка в Донецкой области.

Из минометов и крупнокалиберных пулеметов дважды стреляли по селу Старогнатовка и из автоматических станковых гранатометов – по селу Чермалык, из минометов калибра 82 мм по поселку Шумы Донецкой области.

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За прошедшие сутки враг 60 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, сообщили в штабе.

17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина. Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. В результате обстрела был повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.