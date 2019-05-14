Раде предлагают еще одну дату для инаугурации

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагают назначить инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 28 мая.

Документ внесли в парламент сегодня, 14 мая.

Его авторами выступила группа нардепов во главе с представителем "Народного фронта" Андреем Тетеруком.

Они предлагают 28 мая в 10:00 провести торжественное заседание Верховной Рады, на котором бы состоялась инаугурация Зеленского.

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В Верховной Раде уже есть постановления с предложениями назначить инаугурацию на 17, 19, 20 и 26 мая. Победитель выборов Владимир Зеленскийнастаивает на проведении инаугурации 19 мая.

15 мая регламентный комитет должен рассмотреть все постановления. К концу недели, по словам спикера Андрея Парубия, парламент определится.