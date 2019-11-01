Рада запустила законопроект по противодействию отмыванию средств

Нардепы спорили порядок рассмотрения законопроектов. Фото: detector.media

Верховная Рада после почти часа споров поддержала в первом чтении и за основу законопроект о противодействии отмыванию средств.

Во время утреннего пленарного заседания в пятницу нардепы спорили из-за процедурных решений.

Сначала оппозиционная сила "Европейская солидарность" требовала в 13.00 перейти к "разному" и начать выступления нардепов.

Спикер Дмитрий Разумков предлагал продолжить работу Верховной Рады до 16.00 и до 15.00 заниматься вопросами повестки дня, а с 15.00 до 16.00 перейти к разному. Такое решение народные депутаты не поддержали.

Также парламент провалил предложение главы ВР рассмотреть вопрос повестки дня до окончания заседания 14.00. Оппозиционные силы настаивали перейти к разного.

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Министр финансов Оксана Маркарова попросила нардепов принять в первом чтении проект закона "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По ее словам, законопроект № 2179 важен для европейских партнеров Украины, чтобы смогла получить макрофинансовую помощи на пути евроинтеграции. Проект закона подал премьер-министр Алексей Гончарук.

После короткой дискуссии нардепы все же решили вернуться к законопроекту.

Его поддержали в первом чтении и за основу 278 голосами с учетом предложений комитета.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект за основу, и глава комитета Данил Гетманцев заверил, что ко второму чтению законопроекту пересмотрят размеры штрафов и изымут все пункты, которые касаются полномочий СБУ по осуществлению проверок бизнеса.

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