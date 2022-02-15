Рада ввела уголовную ответственность за антисемитизм

За проголосовали 295 народных депутатов. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла закон о предупреждении и противодействии антисемитизму в Украине.

Решение парламент принял во вторник, сообщает Gazeta.ua. За проголосовали 295 народных депутатов.

"За совершение соответствующего правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в документе.

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Аналогичные действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, караются штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В то же время вышеупомянутые действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В прошлом году в октябре комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде создать законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма. 16 декабря 2021 года парламент принял законопроект в первом чтении.