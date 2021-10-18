Рада возьмется за отмену перевода часов

Дискуссию будут вести в соответствии с решениями Евросоюза. Фото: pixabay.com

Зимой Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Планируется, что Украина останется на зимнем времени.

Не было смысла голосовать за отмену перевода часов, когда страна перешла на летнее время, сообщил спикер Руслан Стефанчук на брифинге 18 октября.

"Идеология, которую закладывали в документ, - сохранить естественное для Украины время +2. А это зимнее время", - сказал Стефанчук.

Дискуссию будут вести в соответствии с решениями Евросоюза.

Украина переходит на зимнее время в ночь на воскресенье, 31 октября. В 4:00 стрелки часов переведут на 1 ч. назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов

В Украине неоднократно пытались отменить перевод часов. Последний раз весной этого года. 3 марта Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Им предусматривается установить и закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего перевода часов. Принять документ во втором чтении парламент не смог. Отправил его на доработку.