Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1485
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2502
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 909
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1008
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2871
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1863
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1188
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1980
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3960
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
15
5
4
3
27
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Видео
Все видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1287
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1440
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1017
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 702
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 02:52

Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов

  Комментировать
Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов
В ночь на 31 октября этого года украинцы перейдут на зимнее время. Фото: pixabay.com

В Украине переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день припадает на 04:00 31 октября. Перевести стрелки часов необходимо на 1 ч. назад.

Таким образом следующие сутки выходного дня автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти 40 лет. По традиции стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установлены границы идеального сна

Удлинение и уменьшения времени суток регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Изменение времени негативно влияет на физическое состояние человека. Это подтверждают различные исследования ученых.

В период перевода стрелок часов медики советуют воздержаться от приема алкоголя, чтобы не нарушить график сна. Перестройка организма к новому графику жизни требует и пищевого режима. Важно не есть на ночь, особенно жирную еду.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые ввели в Великобритании в 1908 году для сбережения электроэнергии. В СССР переводить часы регулярно начали с 1981 года.

В Украине неоднократно пытались отменить перевод часов. Последний раз весной этого года. 3 марта Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Им предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время и отказаться от дальнейшего перевода часов. Принять документ во втором чтении парламент не смог. Отправил его на доработку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой пассией
Тигипко вышел на публику с новой пассией
15
 Просмотров: 10721
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 5769
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 3 Просмотров: 5535
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 5283
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 4212
Общество
Кто празднует День Ангела 18 октября: оригинальные поздравления для именинников
Кто празднует День Ангела 18 октября: оригинальные поздравления для именинников
70-летняя женщина впервые стала матерью
70-летняя женщина впервые стала матерью Просмотров: 126
В мире увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - генсек ООН
В мире увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - генсек ООН Просмотров: 63
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 927
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах Просмотров: 216
Больше всего комментируют
14
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
8
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
3
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 57278
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть