Переход на зимнее время: когда украинцы будут переводить стрелки часов

В ночь на 31 октября этого года украинцы перейдут на зимнее время. Фото: pixabay.com

В Украине переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день припадает на 04:00 31 октября. Перевести стрелки часов необходимо на 1 ч. назад.

Таким образом следующие сутки выходного дня автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти 40 лет. По традиции стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установлены границы идеального сна

Удлинение и уменьшения времени суток регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Изменение времени негативно влияет на физическое состояние человека. Это подтверждают различные исследования ученых.

В период перевода стрелок часов медики советуют воздержаться от приема алкоголя, чтобы не нарушить график сна. Перестройка организма к новому графику жизни требует и пищевого режима. Важно не есть на ночь, особенно жирную еду.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые ввели в Великобритании в 1908 году для сбережения электроэнергии. В СССР переводить часы регулярно начали с 1981 года. В Украине неоднократно пытались отменить перевод часов. Последний раз весной этого года. 3 марта Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Им предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время и отказаться от дальнейшего перевода часов. Принять документ во втором чтении парламент не смог. Отправил его на доработку.