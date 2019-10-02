Рада создала комиссию для ветеранов

Комиссию возглавила Яна Зинкевич.

Верховная Рада на год создала временную специальную комиссию по вопросам правового статуса ветеранов войны.

За это в среду проголосовали 340 народных депутатов.

Комиссию возглавила нардеп от "Европейской солидарности", доброволец-медик, руководитель "Госпитальеры Днипра" Яна Зинкевич. Заместителем стала нардеп от "Голоса" Леся Василенко.

Комиссия будет анализировать законы по вопросам правового статуса ветеранов войны, в том числе их социальной защиты, подавать выводы и рекомендации на рассмотрение парламента.

Вносить на рассмотрение ВР или комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложения по законодательству.

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В среду Верховная Рада начала работу с опоздания. "Слуги народа" провели заседание фракции, на котором Владимир Зеленский объяснил позицию по "формуле Штайнмайера".