Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн

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Сегодня Верховная Рада начала работу с опоздания. "Слуги народа" провели заседание фракции, на котором Владимир Зеленский объяснил позицию относительно "формулы Штайнмайера".

В зале зарегистрировались 398 народных депутатов.

Первым в повестке дня стоит проект постановления о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны.

Парламентарии планируют внести изменения в закон о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания относительно процедуры увольнения и назначения его членов.

Во втором чтении рассмотрят законопроект о перезапуске Нацагентства по предупреждению коррупции и евроинтеграционный законопроект об упрощении таможенных процедур для добросовестных экспортеров и импортеров. Кроме того, отменят действие закона с перечнем государственных объектов, которые нельзя приватизировать.

Также Рада вернется к законам о господдержке "Пласта" и новом Избирательном кодексе. В сентябре Владимир Зеленский ветировал их и передал парламенту со своими предложениями. Теперь Верховная Рада может либо их принять, либо преодолеть вето 300 голосами.

В первом чтении депутаты планируют принять законопроект "О Бюро финансовых расследований".

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В пятницу, 4 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть программу правительства. А 18 октября возьмется за проект государственного бюджета-2020.