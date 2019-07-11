Рада снова не смогла уволить Климкина

Автор: УНИАН 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке

Верховная Рада во второй раз не смогла уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Соответствующее постановление президента Владимира Зеленского поддержали 160 народных депутатов при необходимых 226.

К постановлению о назначении Вадима Пристайко на должность главы МИД парламент не перешел.

11 июня Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить на его место Вадима Пристайко. 2 июля Зеленский попросил Раду срочно рассмотреть представление об увольнении Климкина. Ранее Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина, мистра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.