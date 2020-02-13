Рада шокировала количеством закупленных стаканов из пластика

Аппарат Верховной Рады в прошлом году приобрел 171 тыс. одноразовых стаканчиков для питья, из них 167, 5 тыс. пластиковых и 3500 бумажных.

Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга стаканчиков, то длина будет достигать около 16,25 км, пишет движение "Чесно"

Касательно бумажных, то их длина составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых, и бумажных - 16,6 км. Такое расстояние имеет дорога от станции метро "Бориспольская" к аэропорту "Борисполь".

В кулуарах стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканов.

В дискуссии в соцсетях касательно изменения такой политики нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя экологического комитета Александр Мариковский сказал, что это может занять длительное время:

"Боремся. Но это целая очень длинная дорога. Аппарат, тендеры. Мы начали и продвигаем "зеленый офис" Верховной Рады. Начали с двух зданий на Шелковичной 2 и 4. Работаем. Хотя и очень медленно сейчас".

А вот другой нардеп-"слуга" Роман Грищук сообщил, что он готов инициировать обращение в Аппарат для изменения этой ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог

Для уменьшения загрязнения океанических вод, компании откажутся от использования одноразовых пластиковых предметов до 2030 года.