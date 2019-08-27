Мировые модные бренды будут спасать экологию

Модные бренды подписали экологический пакт. Фото: УП

32 мировых бренда одежды перед началом саммита G7 подписали экологическое соглашение.

Договоренность направлена ​​на спасение мировых океанов и сокращение объемов используемого пластика, сообщает Еco warrior princess.

Соглашение подписали Adidas, Chanel, Burberry, Hermès, Nike, Puma, Prada, Burberry, Capri Holdings (Michael Kors, Jimmy Choo и Versace), H&M, Gap Inc., ритейлеры Galeries Lafayette, Matchesfashion, Nordstrom и Selfridges Group и другие.

Эти компании обязаны реализовать научные цели, направленные на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, включая постоянный источник использования сырья и 100% использования возобновляемой энергии в своих цепочках поставок до 2030 года.

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Для уменьшения загрязнения океанических вод, компании откажутся от использования одноразовых пластиковых предметов до 2030 года.

Работники Национального центра экологического анализа и синтеза обнаружили, что 60% мирового океана загрязнено из-за влияния человека.