Рада сделала шаг к реформированию таможни

Евроинтеграционный законопроект будут дорабатывать Минфин и комитет. Фото: Shutterstock

Парламент в первом чтении поддержал изменения в Таможенный кодекс относительно выполнения некоторых положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Документ поддержали 234 народных депутатов.

Министр финансов Оксана Маркарова с трибуны подчеркнула, что этот законопроект "является предпосылкой для реформирования таможенной службы Украины и реального создания таможни европейского образца".

"Прошу поддержать этот законопроект, который является одним из ключевых документов европейской интеграции нашей карты с Европейским Союзом и макроэкономической помощи ЕС", - сказала она.

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В прошлом году правительство разделило Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. В Минфине уверены, что реорганизация поможет построить качественную систему администрирования налогов и сборов, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.