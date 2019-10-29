Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов

Кнопкодавов хотят штрафовать. Фото: УНІАН

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах за неперсональное голосование.

"За" во вторник проголосовали 287 нардепов.

Законопроект разработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тыс. грн, пишет "Українська правда"

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"Слуга народа" начала нарушать предвыборные обещания. Одно из них - сложение мандата в случае кнопкодавства.