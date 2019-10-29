Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11736
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1818
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7335
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6957
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41301
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3501
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2367
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
Криминал за кнопкодавство и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавство и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5958
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7713
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1917
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 576
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 13:10

Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов

  Комментировать
Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов
Кнопкодавов хотят штрафовать. Фото: УНІАН

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах за неперсональное голосование.

"За" во вторник проголосовали 287 нардепов.

Законопроект разработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тыс. грн, пишет "Українська правда"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УБД для добровольцев: Рада сделала первый шаг

"Слуга народа" начала нарушать предвыборные обещания. Одно из них - сложение мандата в случае кнопкодавства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 21006
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 18235
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 15984
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 15185
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15130
Политика
Появилась социология о выборах мэра Киева
Появилась социология о выборах мэра Киева Просмотров: 153
Рада ввела штрафы за нарушения при перевозке детей
Рада ввела штрафы за нарушения при перевозке детей Просмотров: 72
Гончарук призвал жаловаться на коррупционеров: Будем выжигать напалмом
Гончарук призвал жаловаться на коррупционеров: Будем выжигать напалмом Просмотров: 81
Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"
Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате" Просмотров: 243
Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно
Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно 1 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
Голосов: 13219
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua