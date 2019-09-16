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понедельник, 16 сентября 2019 10:44

"Слуга народа" не выполнила первое обещание

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"Слуга народа" начала нарушать предвыборные обещания. Одно из них - сложение мандата в случае кнопкодавства.

Об этом шла речь в программе телеведущего Майкла Щура.

В сюжете привели цитату учебного видео из официального Youtube-канала Зе-команды: "Сегодня, детки, мы с вами поговорим о таком особенном виде депутатов-паразитов, которые называются "кнопкодав-обыкновенный".

"А это меморандум, который подписали все "слуги народа". В нем всего 7 пунктов. Третий пункт - обязанность голосовать лично. Седьмой пункт - сложить мандат в случае нарушения этого меморандума.

  Майкл Щур поймал "слуг народа" на невыполнении предвыборных обещаний.
Майкл Щур поймал "слуг народа" на невыполнении предвыборных обещаний.

А это два депутата от "Слуги народа", которые кнопкодавят. Мандат, конечно, никто складывать не собирается. В "Слуге народа" извинились за кнопкодавство. А президент Зеленский назвал эти факты "большой ошибкой" депутатов", - говорится в программе.

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Депутаты от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, которые проголосовали чужими карточками в парламенте, отдадут свою месячную зарплату на благотворительность.

Также они публично извинялись за кнопкодавство во время заседания парламента.

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