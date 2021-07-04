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воскресенье, 04 июля 2021 19:48

Рада с монобольшинством "слуг" приняла только половину законов Зеленского

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Рада с монобольшинством &quot;слуг&quot; приняла только половину законов Зеленского
Парламент поддержал лишь 58% законопроектов Зеленского. Фото: Reuters

За почти два года работы Верховной Рады девятого созыва народные депутаты приняли лишь половину законопроектов от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Комитет избирателей.

Президент подал на рассмотрение парламента 144 законопроекты. Из них стали действующими законами 83.

Еще восемь приняли, но они не подписаны. Остальные инициативы депутаты не поддержали.

Лишь 7% законопроектов Зеленского касались сферы безопасности и обороны, в которой глава государства ключевые полномочия. 43% касались вопросов, связанных с внешней политикой.

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При этом законодательная деятельность Зеленского часто не ограничивалась прямыми полномочиями президента.

Так он инициировал законопроекты по налоговой и таможенной политики, правоохранительной деятельности, антикоррупционной политики, противодействия Covid-19.

С 144 законопроектов 75 Зеленский определил неотложными.

"58% поддержанных законопроектов Зеленского - крайне низкие показатели. К примеру, парламент восьмого созыва созыва поддержал 90% законопроектов Порошенко за первые два года работы (подал 85, приняли 77).

При этом, в отличие от монобольшинства, в парламенте восьмого созыва работала неустойчивая коалиция, что затрудняло принятие президентских законопроектов", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

В Верховной Раде 9-го созыва - 422 народных депутата. 244 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.

В среднем за законы голосовали 220 депутатов из "Слуги народа". Минимально необходимое количество голосов для принятия решения - 226.

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