Рада призвала США остановить "Северный поток-2"

За обращение проголосовали все фракции и группы кроме ОПЗЖ. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада Украины обратилась к Палате представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" - как инструмента гибридной войны страны-агрессора России.

За это в пятницу проголосовали 292 народных депутата. В частности фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

Ноль голосов "За" - ОПЗЖ.

"Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе NordStream AG", - говорится в обращении.

"Северный поток - 2" является очередной попыткой Российской Федерации использовать энергетику как инструмент гибридной войны, прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы, а также нарушает принципы Энергетического Союза ЕС по диверсификации источников энергии, маршрутов и поставщиков в газовой сфере, отмечает парламент.

Целью этого газопровода является обойти территорию Украины, создать механизм давления на наше государство и страны Центрально-Восточной Европы, подорвать трансатлантическое единство, разделить Европу и усилить зависимость стран ЕС от поставок российского газа.

Компания "Газпром" полностью контролируется РФ, которая ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть территории.

Украинские и международные суды рассматривают дела о причастности должностных лиц РФ к организации террористических актов, преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. В частности, речь идет о незаконном захвате нефте- и газодобывающих предприятий на оккупированных Россией территориях Украины, поставках газа незаконным вооруженным формированием и террористическим организациям.

Концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока - 2": начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, а затем, как в случае с Украиной, и более агрессивного поведения, блокировку кораблей, влияния на торговлю в регионе.

Реализация "Северного потока - 2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину.

Ранее США отказались от санкций против компании-участника "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнинга. "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.