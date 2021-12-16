Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 5994
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 531
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 963
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 873
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 7983
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 828
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 792
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4653
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1809
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
4
3
3
3
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
&quot;Вице-спикер Кондратенко&quot; - обновленный канал &quot;Рада&quot; начал работу с залетов
"Вице-спикер Кондратенко" - обновленный канал "Рада" начал работу с залетов
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – &quot;слуги народа&quot; готовятся к новогоднему корпоративу
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Видео
Все видео
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1845
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3591
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6264
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1530
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4635
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 819
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
четверг, 16 декабря 2021 14:30

Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев

  Комментировать
Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев
От действий советского тоталитарного режима погибли более 7 млн украинцев на территории тогдашней УССР, еще 3 млн – за ее пределами.

Верховная Рада обратилась в Бундестаг Германии о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Решение парламент принял в четверг.

Поддержали все фракции и группы.

Бундестаг призвали дать политическую оценку Голодомору, "что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для последующих поколений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов

27 ноября в Украине чествовали День памяти жертв Голодомора. Граждане приобщались к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов от действий советского тоталитарного режима погибли более 7 млн украинцев на территории тогдашней УССР, еще 3 млн - за ее пределами. Среди жертв были около 1,5 млн детей в возрасте до 10 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Пастор поднял восстание против диктаторов

Самое читаемое
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 16884
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 9405
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9171
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 7983
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 7137
Политика
Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности
Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности Просмотров: 180
Почти 70% киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко обусловлен желанием устранить политического конкурента - "Рейтинг"
Почти 70% киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко обусловлен желанием устранить политического конкурента - "Рейтинг" Просмотров: 126
В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне
В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне Просмотров: 252
Журналисты отследили связи Чернышова с ОПЗЖ и привычку ездить в кортеже с "мигалками"
Журналисты отследили связи Чернышова с ОПЗЖ и привычку ездить в кортеже с "мигалками" Просмотров: 189
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
 1 Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
7
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
4
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Голосов: 9905
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть