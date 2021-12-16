Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев

Верховная Рада обратилась в Бундестаг Германии о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Решение парламент принял в четверг.

Поддержали все фракции и группы.

Бундестаг призвали дать политическую оценку Голодомору, "что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для последующих поколений".

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27 ноября в Украине чествовали День памяти жертв Голодомора. Граждане приобщались к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов от действий советского тоталитарного режима погибли более 7 млн украинцев на территории тогдашней УССР, еще 3 млн - за ее пределами. Среди жертв были около 1,5 млн детей в возрасте до 10 лет.