Рада приняла за основу не согласованный с Еврокомиссией законопроект №2233

Нардепы фракции "Слуга народа" отдали 233 голоса "за" за законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии". Фото: Газета "День"

Законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №2233, к принятию которого призвал председатель комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, поддержали фракции "Слуга народа" (233 голосов "за"), "Опозиційна платформа – За життя" (30), депутатская группа "За майбутнє" (15) и 17 внефракционных депутатов.

Зато ни одного голоса за этот законопроект не дали фракции "Європейська солідарність", "Голос" и "Батьківщина".

Во время обсуждения в сессионном зале, сопредседатель фракции "Європейська солідарність" Ирина Геращенко отметила, что законопроект №2233 противоречит директивам Европейского Союза.

"Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского Союза. Мы не услышали об этом ни слова. Мы услышали об отопительном сезоне. Мы не услышали ни одного слова о других вопросах, которые коррелируется с решениями последними Совета безопасности ООН и Верховной Рады Украины предыдущего созыва по стране-агрессору. О том, что сегодня торговля на крови с Россией электроэнергией", – заявила с трибуны ВР Геращенко.

Против принятия законопроекта выступил и заместитель председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко (фракция "Батьківщина"). По его словам, против этого законопроекта выступают европейские партнеры Украины.

"Этот законопроект нельзя назвать о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии. Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно назвать. Тезис второй. Когда попал в яму, прежде всего надо перестать копать дальше, это основной завет для всех реформаторов. Сегодня продолжается попытка копать эту яму дальше. Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на этом заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и евроенергетическое сообщество поддерживают этот законопроект. Это полная ерунда. Есть абсолютно обратной отзыв, подписан он господином Копачем (секретарем европейского Энергетического сообщества. – Ред.)", – проинформировал Кучеренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЕАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменит реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм. 31 октября президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook заявил, что голосование за законопроект №2233 покажет, сколько депутатов работает в интересах государства, а сколько – в интересах олигарха Коломойского.