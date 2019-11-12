Рада прекратила полномочия Луценко в парламенте

Автор: hvylya.net Луценко была депутатом 7, 8 и 9-го созывов

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко.

Соответствующее постановление поддержали 275 парламентариев.

В последнем слове Луценко перечислила свои достижения за 10 лет в парламенте. И поблагодарила Юлию Тимошенко, Петра Порошенко и Юрия Луценко, "которые сыграли огромную роль становления ее как политика".

"Считаю, не совсем корректно по отношению к народным депутатам заставлять кого-то работать в Раде", - подчеркнул спикер Дмитрий Разумков.

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4 ноября Ирина Луценко подтвердила, что досрочно составляет мандат. народного депутата Причина - состояние здоровья. Она была депутатом 7, 8 и 9-го созывов. В предыдущем составе парламента была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и представительницей президента в Раде. В нынешний созыв попала по списку "Европейской солидарности".