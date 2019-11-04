Луценко подтвердила, что складывает мандат

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла". ФОТО: Facebook-страница Ирины Луценко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что досрочно составляет мандат. Причина - состояние здоровья.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла".

Деталей о состоянии здоровья Луценко не привела.

Также она перечислила законопроекты, к которым была привлечена и их положительные результаты.

"Как мама сына-защитника и участника АТО призываю всех нас не сдаваться и побеждать! Завершить хочу словам Лины Костенко: "Есть борьба за судьбу Украины. Все остальное - большое мискоборство".

О планах Луценко сложить мандат СМИ сообщили 3 ноября. Ирина Луценко была депутатом 7, 8 и 9-го созывов. В предыдущем составе парламента была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и представительницей президента в Раде. В нынешний созыв попала по списку "Европейской солидарности". Ее муж - экс-генпрокурор Юрий Луценко, после увольнения уехал в Лондон учить английский.