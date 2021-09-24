Рада поддержала материальную помощь депортированным коммунистами украинцам

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о признании депортированными граждан Украины, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территории Польской Народной Республики.
За это в пятницу проголосовали 294 депутата.
Решение поддержали депутаты из всех фракций и групп.
"В 2019 году исполнилось 75 лет с начала депортации автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 гг.
Депортация является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществлена коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши.
Украинцы веками подвергались постоянным притеснениям и преследованиям от колонизаторов за свою веру, язык, землю, многочисленным человеческим жертвам, духовным и материальным потерям, неоднократным принудительным выселениям.
Официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате соглашения между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального Освобождения и Договора между СССР и ПНР, принудительно переселили более 700 тыс. украинцев-автохтонов", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предусматривают ежегодную разовую материальную помощь и льготы для депортированных лиц. Также льготы - для членов их семей.
Это предлагают сделать независимо от даты рождения депортированного лица, поскольку в результате депортации большинство переселенцев потеряла документы, подтверждающие их пребывания на территории Польши.
"В силу этого обстоятельства принудительно переселенные лица имеют значительные проблемы с подтверждением депортации, поэтому порядок предоставления статуса депортированного лица устанавливается Кабинетом Министров Украины при соответствующем международном сотрудничестве с Республикой Польша", - сказано.
"Годами в этом зале лежали законопроекты, годами этот зал их не рассматривал.
И это очень хорошо, что сейчас мы возвращаемся к этому вопросу", - сказал перед голосованием народный депутат от "Голос" Роман Лозинский.
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