Рада поддержала материальную помощь депортированным коммунистами украинцам

В 40-50-х годах прошлого века коммунисты принудительно переселили более 700 тыс. украинцев. Фото: Вікіпедія

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о признании депортированными граждан Украины, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территории Польской Народной Республики.

За это в пятницу проголосовали 294 депутата.

Решение поддержали депутаты из всех фракций и групп.

"В 2019 году исполнилось 75 лет с начала депортации автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 гг.

Депортация является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществлена ​​коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши.

Украинцы веками подвергались постоянным притеснениям и преследованиям от колонизаторов за свою веру, язык, землю, многочисленным человеческим жертвам, духовным и материальным потерям, неоднократным принудительным выселениям.

Официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате соглашения между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального Освобождения и Договора между СССР и ПНР, принудительно переселили более 700 тыс. украинцев-автохтонов", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривают ежегодную разовую материальную помощь и льготы для депортированных лиц. Также льготы - для членов их семей.

Это предлагают сделать независимо от даты рождения депортированного лица, поскольку в результате депортации большинство переселенцев потеряла документы, подтверждающие их пребывания на территории Польши.

"В силу этого обстоятельства принудительно переселенные лица имеют значительные проблемы с подтверждением депортации, поэтому порядок предоставления статуса депортированного лица устанавливается Кабинетом Министров Украины при соответствующем международном сотрудничестве с Республикой Польша", - сказано.

"Годами в этом зале лежали законопроекты, годами этот зал их не рассматривал.

И это очень хорошо, что сейчас мы возвращаемся к этому вопросу", - сказал перед голосованием народный депутат от "Голос" Роман Лозинский.