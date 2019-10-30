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среда, 30 октября 2019 13:48

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

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Автор: Velorout.com.ua
  Город носил название Переяслав-Хмельницкий 76 лет
Город носил название Переяслав-Хмельницкий 76 лет

Верховная Рада поддержала за основу и в целом постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь он называется Переяслав.

Документ поддержали 267 парламентариев.

Так райцентру вернули историческое название.

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Переяслав-Хмельницкий является одним из древнейших городов Украины. Первое письменное упоминание о нем датируется 907 годом. Нынешнее название город получил в 1943-м. Тогда в честь Богдана Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.

19 мая 2016-го Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Через месяц - город Кировоград в Кропивницкий.

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Дата
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