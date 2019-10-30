Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада поддержала за основу и в целом постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь он называется Переяслав.
Документ поддержали 267 парламентариев.
Так райцентру вернули историческое название.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуков vs Григоренко: кто кого победил в Харькове
Переяслав-Хмельницкий является одним из древнейших городов Украины. Первое письменное упоминание о нем датируется 907 годом. Нынешнее название город получил в 1943-м. Тогда в честь Богдана Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.
19 мая 2016-го Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Через месяц - город Кировоград в Кропивницкий.
Комментарии