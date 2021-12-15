Рада переименовала один из древнейших городов Украины

Городу - 1033 года. Фото: @official.VVMR

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский во Владимир.

Такое решение депутаты приняли в среду, 15 декабря.

"За" проголосовали 348 парламентариев. Решение поддержали все фракции и группы.

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Город находится в Волынской области, является районным центром. В нем живут более 38 тыс. жителей.

"Переименование города инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Владимир.

Населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В октябре 2019 года Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области. Он теперь называется Переяслав.