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вторник, 16 марта 2021 14:35

Рада отправила в КСУ проект изменений в Конституцию

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Рада отправила в КСУ проект изменений в Конституцию
Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект, который закрепляет в Конституции право президента назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

За решение направить законопроект №5133 проголосовали 267 нардепов: 225 - от "Слуги народа", 8 - "Голоса", 12 - группы "За будущее", 18 - группы "Доверие", сообщает "Букви"

Соавторами документа является первый вице-спикер Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции "Слуга народа".

Целью документа является закрепление особого порядка назначения и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР президентом с согласия Верховной Рады.

По мнению авторов, это должно обеспечить "максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины".

Нардепы предлагают внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Ряд нардепов критиковали законопроект. Звучали заявления, что это попытка "присвоить полномочия которые не свойственны" президенту; что проект закона "не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией", а речь идет "о контроле над правоохранительной системой"; что президент будет влиять на назначение директоров ГБР и НАБУ.

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