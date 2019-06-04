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вторник, 04 июня 2019 14:15

Рада отклонила законопроект Зеленского об импичменте

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Рада отклонила законопроект Зеленского об импичменте
Парламент зашел в рассмотрение законопроекта о следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента. Фото: Twitter/Петр Порошенко

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня сессии законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента.

Инициативу главы государства поддержал 101 народный депутат при необходимых 226.

После этого спикер Андрей Парубий объявил, что парламент входит в рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента главы государства. В этот документ внесли около 1000 поправок. Парубий выразил надежду, что народные депутаты смогут пройти их до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте президенту

29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте президенту. Председатель ВР Андрей Парубий назвал инициативу главы государства переписанными нормами регламента.

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04
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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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