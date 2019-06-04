Рада отклонила законопроект Зеленского об импичменте

Парламент зашел в рассмотрение законопроекта о следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента. Фото: Twitter/Петр Порошенко

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня сессии законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента.

Инициативу главы государства поддержал 101 народный депутат при необходимых 226.

После этого спикер Андрей Парубий объявил, что парламент входит в рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента главы государства. В этот документ внесли около 1000 поправок. Парубий выразил надежду, что народные депутаты смогут пройти их до конца недели.

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29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте президенту. Председатель ВР Андрей Парубий назвал инициативу главы государства переписанными нормами регламента.