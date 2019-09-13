Рада определила размер вознаграждения за разоблачение коррупции

Рада внесла правки в закон. Фото: "5 канал"

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №1010 об обличителях коррупции.

Люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение. За изменения в закон "О предупреждении коррупции" проголосовали 283 нардепа, сообщает "24 канал".

Законопроект подал президент Владимир Зеленский и обозначил его как неотложный.

Изменения в закон предусматривают вознаграждение в пределах 10% суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Государство гарантирует обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

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Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, нанесенный государству, ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных заработных плат.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде. Решение приняли во вторник.