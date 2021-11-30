Рада начала работу с матов за трибуной

Народный депутат от "Слуга народа" и мажоритарщик из Николаевской области Игорь Негулевский матерился за трибуной парламента.

Это произошло на утреннем заседании Верховной Рады во вторник, 30 ноября, сообщает Gazeta.ua.

Депутат вышел за трибуну с коллегами. В это время уже был включен микрофон.

"Бл*дь, **баный", - сказал нардеп. Коллеги о чем-то разговаривали между собой на русском.

Перед официальным выступлением "слуга" матерился в микрофон.

"Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв на одной из многоэтажек...", - начал выступление нардеп. Потом призвал почтить минутой молчания погибших и помочь тем, кто остался без крова.

Это не первый случай, когда нардепы используют нецензурную лексику.

В ноябре прошлого года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обматерил в сессионном зале заместителя Николая Тищенко.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также "слуги" матерились в переписке, когда обсуждали свой законопроект о русификации образования.

В декабре 2019-го нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на заседании ВР. Причиной потасовки стало то, что Лерос обматерил в чате депутата Ирину Верещук.

В этом месяце нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива употреблял нецензурную лексику в кулуарах.

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29 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления президента Владимира Зеленского в парламенте 1 декабря.