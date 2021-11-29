К выступлению Зеленского в Раде депутатам напомнили о культуре

В преддверии выступления Зеленского в Раде Корниенко обратился к нардепам. Фото: Макс Левин, Lb.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко призвал народных депутатов соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления президента Владимира Зеленского в парламенте с посланием.

Об этом Корниенко сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента 29 ноября.

По его словам, выступление с посланием президента – "процесс четко регламентированный, он не включает обсуждения и выступления, вопросы".

"Надеюсь, что все коллеги по парламенту будут придерживаться в этом случае регламента, а также высокого уровня правовой культуры. И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.

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1 декабря Владимир Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. 4 ноября нардеп Гео Лерос выступал в Верховной Раде и назвал "главным изменником" присутствовавшего на заседании Владимира Зеленского. После этого нардепу выключили микрофон и не дали договорить. Лерос показал главе государства средний палец и вышел из-за трибуны.