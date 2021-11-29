Рада заслушает отчет Резникова относительно обороноспособности Украины

Решение одобрили единогласно все руководители фракций и групп. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Верховная Рада заслушает 3 декабря отчет министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины.

В понедельник спикер правительства Руслан Стефанчук поставил на голосование во время согласительного совета предложение пригласить Резникова на час вопросов к правительству.

Решение одобрили единогласно все руководители фракций и групп. Резников будет докладывать на тему: "Обороноспособность Украины 2021 года: итоги года в сфере безопасности и перспективы".

В то же время депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предложила Стефанчуку припросить президента Владимира Зеленского на закрытую встречу с главами всех фракций, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности и недавнее заявление президента о возможном перевороте в государстве. Эту инициативу на согласительном совете не поддержали.

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Президент Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть ежедневно. В то же время Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации. 26 ноября во время общения с журналистами он также заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России". Кремль опроверг слова Зеленского по поводу участия России в возможном госперевороте в Украине.