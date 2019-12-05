В монобильшинстве начались драки

Бужанский называл журналистку "тупой овцой".

Нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский (известный хамским поведением в отношении журналистов) и Гео Лерос подрались на утреннем заседании Верховной Рады 5 декабря.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь! Прекратите в зале драку. Как в детском саду. Розсядьтесь каждый на свои места. Ну, взрослые же люди. Возвращаемся к работе", - заявил спикер Дмитрий Разумков, пишет "Українська правда"

По данным журналистов, Бужанский набросился на Лероса якобы потому, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Она просила Лероса извиниться еще 4 декабря, поскольку "матом писать нехорошо".

Верещук рассказала, что в чате обсуждались законопроекты, которые стоят в повестке дня 5 декабря.

Лерос уверяет, что "никто ее не обижал".

На уточнение, журналистов, он нецензурно выражался в отношении обсуждения законопроектов, он сказал: "Да", но добавил, что его высказывания "не касались личностей".

Лерос также уточнил, что Бужанский не является участником упомянутого чата, поэтому он мог получить "ложную информацию".

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Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".